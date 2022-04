Cardi B borra sus redes sociales tras insultar a fans

Cardi B fue atacada por sus fans por no asistir a los Premios Grammy. La famosa se molestó e insultó a sus seguidores.

Cardi B decidió responderle a los “fanáticos” que la criticaron con insultos por no haber asistido a los Premios Grammy 2022. Después anunció que eliminaría su cuenta de twitter.

Algunos de sus fans dijeron que esperaban verla en la ceremonia, pues estaba nominada a “Mejor Interpretación Rap”, hicieron mención a que la cantante sólo los ilusionó, ya que al final no fue y que está dejando atrás su carrera.

Ante los comentarios, Cardi B explotó y comentó: “Voy a borrar Twitter, pero Dios mío, odio a esta es#$%pida base de fans. Tienen que ser los más es$%%pidos, criticando a mis hijos solo porque creían que iba a ir a los Grammy y no fui. ¿Qué les pasa? ¿Cuándo di a entender que iba a ir? Es una maldita locura. No puedo más. Tengo que protegerme”.

Tras su publicación, muchos reaccionaron y escribieron que el hijo de la intérprete de la canción “WAP” no estaría feliz al verla burlarse de sus fanáticos, además de que ya no estaba haciendo música, la mayoría hacían mención a que los había decepcionado por no ir al evento.

Remató su mensaje dejando claro que ella en ningún momento confirmó que iba a ir al evento, seguido de esto eliminó su cuenta de Twitter e Instagram, incluso varios usuarios reportaron que al buscar su cuenta aparece como inexistente.

Cardi B actualmente tiene dos hijos, ambos frutos de su matrimonio con el rapero Offset, la mayor es su hija Kulture Kiari.

