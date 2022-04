Usuarios se burlan de Michelle Zauner por su extravagante atuendo de “empaque de regalo”

La cantante e integrante de la banda de pop experimental Japanese Breakfast, nominada como "Mejor Artista Nuevo", apostó su paso por la alfombra roja con un vestido corto de Valentino que fue duramente criticado.

Japanese Breakfast, cuya vocalista es Michelle Zauner, celebró su nominación al Grammy 2022 con una sesión de Spotify Singles, en la que incluyó un cover de Bon Iver.

La banda de pop experimental está nominada esta noche como “Mejor Artista Nuevo” y desde entonces ha llamado mucho la atención en las redes.

Y hoy fue la cantante quien es el foco de todas las miradas tras su paso por la alfombra roja de los premios, pues acudió con un llamativo vestido amarillo de Valentino, el cual fue duramente criticado.

Best New Artist nominee, Michelle Zauner of Japanese Breakfast wore @MaisonValentino fall 2021 couture to the 2022 #Grammys. See more of tonight's red carpet arrivals: https://t.co/i4T8IrfwTk pic.twitter.com/PAQanzQ1G6

