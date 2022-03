Will Smith se disculpa públicamente con Chris Rock

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable", dijo el actor en primera instancia.

Publicidad

Un día después de que el mundo de la farándula y en definitiva los millones de televidentes de la ceremonia de entrega de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematrográficas presenciaran la bofetada que Chris Rock recibió por parte de Will Smith, este último finalmente emitió una disculpa pública.

Smith recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado en el que se disculpó tanto con Chris Rock, así como con la Academia y el público.

El comunicado, traducido al español dice los siguiente:

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad.

También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso.”

Smith golpea a Rock

El famoso comediante Chris Rock subió al escenario de la gala para presentar a los nominados y posteriormente a anuncia al ganador de la categoría que le fue encomendada.

Pero previo a ello, realizó una broma sobre la esposa de Will Smith, quien se encontraba sentada a la par suya, haciendo alusión a su calvicie, lo cual no cayó para nada en broma a Jada Pinkett Smith.

Es entonces cuando Smith se levanta, se dirige hacia Rock y lo abofetea protagonizando así uno de los momentos más shockeantes de los Oscar y hasta de la televisión en general, probablemente.

(Visited 21 times, 21 visits today)

Publicidad