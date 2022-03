Oscar: Will Smith sube al escenario y le da tremendo golpe a Chris Rock

El comediante hizo una broma con respecto a Jada Pinkett Smith, por lo que el actor molesto subió y le dio un fuerte golpe en la cara.

La 94ª. Edición de los Premios Oscar vuelve a la presencialidad absoluta desde Los Ángeles, y esta noche no han faltado las sorpresas y momentos que dejan a muchos con la boca abierta, como el protagonizado por Will Smith.

En un momento totalmente surrealista, Will Smith se levantó a pegarle un golpe a la cara de Chris Rock por hacer una broma con su mujer.

Rock había subido al escenario para presentar uno de los premios, pero antes bromeó sobre Javier Bardem y Penélope Cruz. Después bromeó sobre Will Smith y su mujer Jada Pinkett Smith.

“Jada te amo, GI Jane 2, no puedo esperar a verlo”, dijo comparando su cabeza sin cabello (por la alopecia) con la de la protagonista de la cinta G.I. Jane.

Al protagonista de ‘King Richard’, película por la que está nominado como mejor actor principal, no le gustó dicha broma y le pidió muy molesto que no mencionara a su mujer.

Por un momento se pensaba que el puñetazo era parte del guion, pero Rock se ha quedado prácticamente sin habla.

Sea cierto o no el puñetazo, lo cierto es que el ambiente en el teatro Dolby se enfrió de un momento para otro. Al lado de Will Smith estaba Lupita Nyong’o, que parecía no dar crédito a las palabras de su compañero de profesión.

Okay pero amamos a Will Smith defendiendo a su esposa de un chiste de mal gusto de Chris Rock #Oscars pic.twitter.com/aJk8QP1nQd — Weekly. (@weekly_mx) March 28, 2022

Pelea del actor

No es la primera vez que Chris Rock y Will Smith se ven envueltos en una polémica por Jada Pinkett-Smith. en 2016, Rock hizo una broma sobre la campaña que la actriz realizó contra los Premios Oscar, debido a la falta de nominados de piel negra.

“Su esposo Will no fue nominado por Concussion. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (…) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!”, dijo el cómico, en referencia a la comedia que el rapero y actor hizo en los años 90 y que fue mal recibida por la crítica.

