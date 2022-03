Ellos son los ganadores premios Oscar 2022

Una de las sorpresas de la noche fue Dune, quien se llevó la mayoría de los premios a los que estaba nominada. Mientras que Jessica Chastain y Will Smith se llevaron el premio de Mejor Actriz y Actor.

Los 94º Premios Oscar se celebraron este domingo por la noche y la ceremonia principal comenzó a las 6 p. m., hora de Guatemala, desde el Dolby Theatre de Hollywood.

Ocho categorías se entregaron en un evento más pequeño antes del espectáculo. Los premios de este año reconocieron a las películas que hayan sido estrenadas entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021.

Las presentadoras fueron Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, quienes brindaron a los asistentes momentos con un toque de humor.

The Oscar for Best Visual Effects goes to… #Oscars pic.twitter.com/OGdWD84jcr

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022