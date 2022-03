Esto encontraron en el cuerpo de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters

Los médicos forenses siguen trabajando "para lograr el total esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte" de Hawkins.

El baterista del grupo de rock Foo Fighters, Taylor Hawkins, murió a los 50 años, informaron el sábado en un comunicado sus compañeros de la banda, ganadora de varios premios Grammy. Hawkins falleció la noche del viernes en un hotel de Bogotá, poco antes de un show previsto en el Festival Estéreo Picnic, a las afueras de la capital colombiana.

Un examen toxicológico encontró diez sustancias en el cuerpo del baterista “entre ellas THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides”, indicó la Fiscalía de Colombia en un comunicado divulgado este sábado en el que no precisa si estas sustancias provocaron la muerte del músico de 50 años.

Los médicos forenses siguen trabajando “para lograr el total esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte” de Hawkins, agregó el ente investigador. El baterista solicitó atención médica por un “dolor en el pecho” antes de fallecer.

#ATTENTION: Official statement from the Colombian Attorney General’s Office regarding the death of foreign citizen Taylor Hawkins, drummer of the band Foo Fighters. pic.twitter.com/KnjOSOE8g2

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 26, 2022