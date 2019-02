Desde Atlanta: los Foo Fighters se roban el show antes del Super Bowl LIII

"¡Atlanta!, ¿Están listos para rockear el Super Bowl junto con nosotros?" fue la pregunta con la que el líder y vocalista de los Foo Fighters inició la noche.

Ante una sonora respuesta afirmativa del público que se reunió en el Atlantic Station, una de los recintos más conocidos en Atlanta, el espectáculo emocionó a más de 10 mil personas.

Los Foo Fighters fueron una de las muchas bandas que se presentaron en la ciudad en la previa del Super Bowl LIII que enfrentará este domingo (17:30 horas en Guatemala), los Patriots de Nueva Inglaterra y los Rams de Los Ángeles.







No se guardan nada

El show de casi dos horas de la banda fue uno de los mejores de los programados para los fans locales y que visitan la ciudad, sin importar si asistirán al juego.

Temas clásicos como "Learn to fly", "All my life", "The pretender", "Best of you" y "Everlong", fueron interpretados con la inconfundible voz de Grohl y los arreglos musicales de sus compañeros.

La presentación contó con la presencia de invitados especiales, pero el que se llevó la mayor ovación fue el baterista británico Roger Taylor, miembro de Queen, quien fue presentado por Taylor Hawkins.

Taylor acompañó la interpretación que los Foo Fighters hicieron del tema "Under pressure", cuya versión original fue grabada por Queen y David Bowie en 1981.







Grandes luminarias con los Foo Fighters

Antes del concierto, en la alfombra roja del recinto desfilaron varios jugadores y exjugadores de la NFL como Dak Prescott, mariscal de los Cowboys de Dallas, Aaron Rodgers, de los Packers de Green Bay; Tim Tebow y Peyton Manning, quienes jugaron para los Broncos de Denver y los Colts de Indianápolis, entre otros.

Lo hicieron también luminarias como Paul Rudd, actor conocido en forma reciente por su papel en "Ant-Man", las actrices Emily Ratajkowski, Kristen Michael Kay y Vanessa Hudgens.