“El apagón”, tema de Yuri, genera controversia en redes sociales

En medio de la polémica se encuentra Yuri por la letra de su éxito “El apagón“, tema que se convirtió en un éxito en los años 90.

La cantante mexicana se encuentra en medio de la polémica ya que muchos de los usuarios de redes sociales están solicitando que se cancele su tema por normalizar el abuso sexual.

Con este tema, la famosa logró alcanzar el éxito en su carrera musical en la década de los noventa.

En redes sociales se ha comenzado a cuestionar su letra, que ciertamente tiene muchas estrofas que esta época resultan muy polémicas y hasta perturbadoras.

Los cibernautas han compartido un video en donde piden que se escuche la canción y que se cancele, porque tolera el abuso sexual y hasta el incesto. Aquí está la letra de la controvertida canción:

“Iba sola por la calle

Cuando vino de pronto

Un apagón

Vale más que yo me callé

La aventura que a mi me sucedió

Me tomaron por el talle

Me llevaron al cubo de un Zaguán

Y en aquella oscura calle

Ay, que me sucedió…

Me quedé muy quietecita en aquella

terrible oscuridad

Y una mano ay! Ligerita

me palpó con confianza y libertad”

El tema fue compuesto por Ernesto Cortázar y Manuel Esperón, quienes compusieron la letra en 1942 y la veracruzana la interpretó.

