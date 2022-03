VIDEO. Sin querer, Camila Cabello muestra su seno en plena entrevista

La cantante tuvo un accidente con su blusa y como no llevaba sostén dejó a la vista sus atributos por un segundo, cubriéndose rápidamente.

Camila Cabello lanzó el pasado viernes su nuevo sencillo titulado Bam Bam, una canción en la que participado Ed Sheeran y que forma parte del álbum “Familia” que verá la luz el próximo 8 de abril.

La cantante se encuentra promocionando tanto la canción como el disco, y por eso está concediendo numerosas entrevistas.

En el programa británico ‘The One Show’, presentado por Alex Jones y Jermaine Jenas, ella intervino a través de una videollamada y respondió a algunas de las preguntas que sus seguidores les hicieron llegar a los conductores del formato.

La famosa usó un atuendo cómodo de jeans y una blusa estampada oversize para hacer la entrevista. Su cabello suelto caía sobre sus hombros y su maquillaje era natural.

Cuando Alex la invitó a mostrar algunos de sus pasos de baile preferidos, ella no dudó. Se levantó de su silla y comenzó a ajustar su ropa para bailar.

Sin embargo tuvo un accidente con su blusa y descubrió su pecho por un segundo, cubriéndose rápidamente.

Oh @Camila_Cabello .. little Nip Slip on the One Show 😳😁 pic.twitter.com/OVUp7LPEvM

— Colin Clarke (@QprColin) March 7, 2022