Residente explica los motivos de su pelea con J Balvin

Los artistas están en boca de todo el mundo luego de que el puertorriqueño sacó una canción con fuertes críticas para el colombiano.

La polémica entre Residente y J Balvin parece haber alcanzado su máximo punto luego de que el rapero hiciera un video de más de ocho minutos “tirándole” al reguetonero.

Ahora, el artista puertorriqueño explicó los motivos de su pelea con el colombiano.

El exintegrante de Calle 13 ofreció una entrevista a Jorge Pabón “Molusco” para comentar sobre las razones que lo llevaron a escribir y publicar ese tema musical.

“Gente que murió haciendo arte y de momento viene un %$#& a decirte ‘papi, eso no importa, lo que importa es el negocio, y ya’, obviamente lo estoy haciendo por eso, y el resultó ser el ejemplo modelo para decirle a los chamaquitos ‘esto no es lo más importante, pero me importa la gente que se mete en los Grammys’ […] gente que depende de un Grammy para hacer una girita, entonces este %&$* es millonario ya, y que tiene todo este espacio y se mete acá a intentar boicotearlo, y a boicotear una premiación que para colmo ese año se la dedican a Rubén Blades, gente que escribe, que tiene una obra literaria, entonces yo ya estaba hasta aquí y empiezo a ver la reacción, la cantidad de artistas, yo digo ‘¡diablos!, este tipo no se debe preocupar por mí, se debe preocupar por todos los que me están mandando mensajes directos que son artistas’”, explicó Residente.

Luego de comentar que llegó a un acuerdo para borrar el primer mensaje contra Balvin a cambio de que este eliminara sus mensajes de negativa a los Grammy, y que después entendió que fue un mal “negocio” para él, el exintegrante de Calle 13 señaló que lo que más le indignó del reguetonero es que se haya burlado de la venta de su mercancía de hot dogs, por lo que en redes Balvin mostró otra cara.

“Le llamo y no me contesta […] me llama como a las 5 horas de que la foto se hace viral, responde ‘no, sí supieras, ahora voy a ser millonario con esto de los carritos de hot dogs y voy a abrir una franquicia, y yo me quedé así de ‘¡qué diablos!, es verdad el negocio socio’. Entonces sube el perro, y luego sube una foto con su hijo, ¡que Dios lo bendiga!, pero como le está tirando a todo el mundo, yo lo veo mal, ¿entiendes?, es como si yo me meto en un problema y empiezo a subir fotos de Milo, es como que en una balacera vienes, c… a tu familia y la metes en el medio”, detalló.

A tres días de su lanzamiento, la canción se mantiene en el primer lugar de tendencias en YouTube con 43 millones de visitas.

J Balvin responde

El intérprete de temas “Mi gente” recurrió al sentido del humor con varias publicaciones en las que no cesaba de repetir una frase: “Me entiendeeee”.

Además, aclaró que su nuevo sencillo está dedicado a su madre que estaba pasando un proceso de salud delicado, a los valores y al silencio.

