Presidente de Ucrania: fuerzas rusas se preparan para bombardear el puerto de Odesa

Las tropas rusas se preparan para bombardear Odesa, un ciudad estratégica y principal puerto de Ucrania en el mar Negro, advirtió el domingo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. “Están preparándose para bombardear Odesa. ¡Odesa!”, exclamó en un mensaje por video.

Cerca de un millón de personas viven en Odesa, un importante puerto en el sur de Ucrania. Su población habla ucraniano y ruso y en ella hay minorías búlgara y judía. Desde que Rusia lanzó su invasión a Ucrania, el 24 de febrero, las fuerzas rusas tratan en el este y sur del país de lograr una continuidad territorial entre las zonas separatistas del Donbás y la ya anexionada Crimea.

Un ataque a Odesa ampliaría la ofensiva más hacia el oeste, no lejos de la frontera con Moldavia, país en el que Rusia tiene ya presencia militar en el enclave rusohablante de Transnistria. Hasta hoy, pese a las numerosas sirenas de alerta, Odesa, célebre estación balnearia del mar Negro, quedó relativamente al margen de los bombardeos rusos.

Pero como todas las grandes ciudades de Ucrania en el 11º día de la ofensiva rusa, Odesa está repleta de barricadas y su población prepara refugios y centros de logística para apoyar a los voluntarios, constató una periodista de la AFP.

Recently, Russian aircraft dropped an RBC-500 cluster bomb in the Odesa region. Most of the PTAB-1M submunitions did not explode.

the use of cluster bombs is prohibited by international law, not to mention their use against civilians.#TakeoverStriegSe #warukraine pic.twitter.com/yHFyfcSR56

