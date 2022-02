¿Dónde y a qué hora ver la alfombra roja y los SAG Awards 2022?

Los premios del Sindicado de Actores llevarán a cabo una ceremonia en vivo desde el Baker Hangar en Santa Mónica, Estados Unidos, este domingo 27 de febrero.

Los SAG Awards 2022 llegarán este fin de semana a su 28va edición, en la que se premiará a lo mejor de la televisión y el cine de los Estados Unidos, previo a los Premios Oscar que serán el 27 de marzo.

La ceremonia: Cine, House of Gucci y The Power of the Dog lideran el grupo de contendientes con tres nominaciones cada una, mientras que en la televisión Ted Lasso y Succession obtuvieron cinco nominaciones cada uno.

Seguidos por The Morning Show con cuatro nominaciones, incluyendo a sus protagonistas Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Billy Crudup.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SAG Awards (@sagawards)

Pero para disfrutar bien estos premios te dejamos todo lo que necesitas saber para seguirlos.

¿Cuándo son?

La entrega de premios está programada para el domingo 27 de febrero. Está previsto que la ceremonia se lleve a cabo en uno de los lugares de entrega de premios más utilizados de Hollywood, The Barkar Hanger en Santa Mónica.

La ceremonia se transmitirá a partir de las 8:00 pm (7:00 pm hora de Guatemala)

🔝 #JamieDornan asistirá a los SAG Awards el domingo 27 de febrero en representación de #Belfast junto a Ciarán, Caitríona y Jude. ➡ La ceremonia será retransmitida por TNT y TBS, y se podrá ver en HBO Max al día siguiente. 📸 Film Independent (2021)#BelfastMovie #SAGAwards pic.twitter.com/ugUMSeeZMK — Jamie Dornan Spain (@JamieDornanES1) February 24, 2022

Los Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos se transmitirán en vivo tanto en TNT como en TBS. También podría transmitirse en línea o en las aplicaciones de las redes.

Más detalles de la ceremonia

E! Entertainment, la multiplataforma máxima referencia en alfombras rojas y cultura pop, ya tiene todo listo para que América Latina pueda apreciar los icónicos looks y atuendos de las celebridades más aclamadas del año.

¡No te pierdas ¨Live From The Red Carpet E!: SAG Awards 2022 este domingo 27 de febrero a partir de las 5PM.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SAG Awards (@sagawards)

El Sindicato de Actores seguirá cumpliendo su decisión de otorgar los premios sin un anfitrión, pero con presentadores de lujo que le aportarán su propia impronta a cada instancia de la ceremonia.

Entre los artistas invitados se encuentran Lady Gaga, Selena Gomez, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Will Smith, Jared Leto, Daniel Durant, Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Benedict Cumberbatch, Jessica Chastain, Martin Short, Oscar Isaac, Salma Hayek Pinault, Reese Witherspoon, Jesse Plemons, Jeff Goldblum, Maggie Gyllenhaal, Kerry Washington, Lisa Kudrow, Mira Sorvino, Tim McGraw, Faith Hill y la presidenta del sindicato, la actriz Fran Drescher.

