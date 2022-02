“Ya soy mamá”, Mon Laferte anuncia el nacimiento de su primer hijo

A través de Twitter, la cantante chilena dio a conocer el nacimiento de su primer hijo.

Mon Laferte anunció el nacimiento de su primer hijo a quien llamaron Joel .

La intérprete de temas como ‘Tu falta de querer’ comunicó que su bebé ya nació sin dar más detalles adicionales al respecto. “Ya soy mamá”, escribió en su famosa red social.

El padre del bebé es la actual pareja de Mon Laferte, Joel Ortega, quien es su production manager y además es el vocalista y guitarrista en la banda de rock Celofán.

Feliz de recibir a su bebé

​En su última publicación de Instagram, Laferte dedicó más detalles sobre su bebé, en el que dio a conocer su sexo. Asimismo, dio a conocer el primer regalo que le hará: un pañalero que ella misma tejió para Joel.

“Ya tengo 8 meses de embarazo y estoy muuuy nerviosa y emocionada”, escribió.

Mon Laferte dio a conocer en agosto del año pasado la noticia a sus millones de fans.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera”, externó.

Ante la noticia del nacimiento de Joel, miles de fans le externaron sus felicitaciones y esperan que ambos estén muy bien.

