Autoridades confirman la causa de muerte de Cheslie Kryst

La Miss USA 2019, quien falleció tras caer desde un rascacielos en Nueva York, había publicado un mensaje que habría sido el detonante de su muerte.

La tarde del domingo se dio a conocer una noticia que impactó al mundo del espectáculo, el fallecimiento de Cheslie Kryst.

Según varios reportes de medios estadounidenses, la Miss USA 2019 murió después de caer de un edificio de Nueva York alrededor de las 7:15 am.

Han pasado 4 días del trágico fallecimiento de la joven modelo, y autoridades revelaron la causa oficial de su muerte.

Mother of ex-Miss USA Cheslie Kryst who died by suicide says she ‘hid’ depression from world | The Independent https://t.co/bOKsi69ry3

