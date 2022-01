Kim Kardashian queda en evidencia tras excederse en Photoshop

La empresaria se convirtió en blanco de críticas tras publicar una foto en su cuenta de Instagram donde una su pierna se veía completamente distinta a la otra.

Publicidad

Kim Kardashian le regaló a sus más de 282 millones de fanáticos una foto en una playa paradisíaca, sin imaginar que luego tendría que eliminarla.

En la instantánea la empresaria lucía una bikini con una camiseta muy ajustada y unos llamativos guantes. Aunque no informaba de la ubicación exacta, podría tratarse de su última escapada a las Bahamas, con su nuevo novio Pete Davidson.

Sin embargo, muchos notaron rápidamente un detalle sospechoso en una de las fotografías: su pierna trasera se veía distorsionada, con una curva que aparecía detrás de la rodilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Los usuarios no dudaron en señalar que el error se debía al exceso de Photoshop y cundo se lo hicieron ver, ella de inmediato eliminó la publicación y la volvió a publicar pero sin esa imagen.

Aunque ella se apresuró a eliminar la foto, una cuenta en Twitter logró capturarla y volver a publicarla.

“Kim, ¿qué le pasó a tu pierna?” preguntó un seguidor a la mediática, que no ha reconocido públicamente su excesos a la hora de editar las fotografías que publica en las redes sociales.

Nuevo escándalo de la empresaria

Kim Kardashian acaparó los titulares de la prensa tras conocerse la existencia de un segundo video sexual que la involucraba a ella y a su ex novio Ray J.

Kanye West compartió en una entrevista el lunes que evitó que se filtraran las supuestas imágenes, pero un portavoz de la empresaria reconoció que si bien había una computadora con algún tipo de imágenes, ninguna de ellas contenía material sexual explícito.

El rapero estadounidense dio a conocer que, a pesar de su divorcio en curso con la madre de sus cuatros hijos, recuperó recientemente una computadora portátil que contenía la filmación casera y se la entregó a su ahora ex esposa.

“Fui a buscar la computadora portátil de Ray J yo mismo esa noche”, dijo West, de 44 años, durante una recienta entrevista con Hollywood Unlocked. “Me encontré a este hombre en el aeropuerto, luego me subí a un avión, regresé y se lo entregué a las 8 de la mañana”, detalló.

Kardashian saltó a la fama después de que se filtrara un video sexual de ella y su entonces novio Ray J en 2007. Poco después, ella y su familia lanzaron “Keeping Up With the Kardashians”.

La grabación íntima se convirtió en el video porno más visto de la historia. Fue comprado por la productora de cine para adultos Vivid Entertainment por un millón de dólares. El material fue filmado mientras la ex pareja estaba de vacaciones en México.

(Visited 11 times, 11 visits today)