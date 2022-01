Ricardo Arjona muestra majestuoso paisaje de Guatemala

El cantautor guatemalteco compartió un video para mostrar el paisaje que lo rodea en su ensayo de la gira "Blanco y Negro".

Publicidad

Ricardo Arjona ha cautivado a sus seguidores desde que anunció su gira tour denominada “Blanco y Negro“, la cual será para promocionar su último álbum.

Desde hace algunos días, el artista confirmó que el lugar que seleccionó para ensayar su gira fue en su país natal y que se encuentra en la Antigua Guatemala.

“Con olor a café , en Antigua Guatemala y con toda la emoción del mundo, más de 50 personas hacen posible que podamos hacer los ensayos generales desde mi tierra. De aquí partirá la gira BLANCO Y NEGRO para Europa. Vivir es volver al vivo”, comentó en una anterior publicación el artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

Ahora, Ricardo Arjona grabó otro video para mostrar a sus fans los volcanes que lo resguardan durante sus ensayos.

“Estamos en el volcán de Fuego, que está haciendo erupción en este momento. Ese avisa, yo por ejemplo, en la noche, duermo y escucho, la gente está acostumbrada al ruido, el rugir del volcán, ahorita está ahí la nubecita. De este lado tenemos el volcán de Agua, que es una maravilla ¡Miren esa belleza!, a los guatemaltecos desde niños nos enseñaron que este volcán era el segundo más perfecto del mundo y que su imperfección es ese bordecito que tenemos por allá. Estamos prácticamente en las faldas del volcán de Agua, ahí lo estás viendo, ahí tenemos el escenario, miren el lugar y aquí tenemos el café”, comentó el artista.

Además, el artista aprovechó a presentar a una guatemalteca que lo consintió preparándole un delicioso café.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

“Y ahora me acaba de hacer un café, el cuarto lugar de catadores del mundo. Dulce me hizo un segundo café, al primero me prohibió echarle azúcar porque es malo, pero al segundo sí le voy a echar”, expresó el famoso.

También le puede interesar: ►Leslie Maldonado es parte de uno de los musicales más grandes de España

(Visited 42 times, 42 visits today)