Pamela Anderson posa provocativa y anuncia su quinto divorcio

La famosa se divorcia por quinta vez. Sus últimos dos matrimonios han durado 12 días y un año.

Publicidad

Pamela Anderson anunció que se separa de Dan Hayhurst, su quinto marido, con el que había contraído matrimonio durante la Nochebuena del 2020.

La actriz que se casó en secreto con su guardaespaldas durante la Nochebuena del 2020 en su casa de Vancouver (Canadá), ya está con los trámites de la separación que supondrá el quinto divorcio de la artista.

Hayhurst conoció a Anderson cuando fue contratado como su guardaespaldas. En ese momento él tenía otra pareja.

“Es agradable estar con un hombre real que realmente puede cambiar una bombilla”, admitía por aquel entonces la actriz. Sin embargo, según una persona cercana a la actriz, ella empezó a ver cosas que ya no le agradaron de su nuevo esposo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson)

“Dan resultó ser un idiota con Pamela. No fue amable ni le apoyó”, explica una persona cercana a la famosa para Rolling Stone. “Ella decidió que no tenían nada en común, que él no la trataba de la manera que ella sentía que tenía que ser tratada. Habían estado peleando. Él no podía satisfacer sus otras necesidades”, añade el testigo quien concluyó que la separación era por malos términos.

Por el momento ni Anderson ni Hayhurst han comentado al respecto. Sin embargo, la famosa actriz compartió varias imágenes en donde posa casi sin ropa deleitando a sus millones de fans.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson)

La relación más mediática de Pamela Anderson fue la que mantuvo con Tommy Lee. Ambos se dieron el ‘sí, quiero’ en el año 1995 y tuvieron dos hijos en común. Una década después, la actriz se casó con Kid Rock del que se divorció dos años después. En 2007, Anderson volvió a pasar por el altar con el productor musical Rick Salomon, aunque fue anulado, para volver a casarse con él en 2014. Su matrimonio más efímero llegó en 2020. Pamela Anderson se casaba con Jon Peters para divorciarse tan solo doce días después. Al poco tiempo, iniciaba su romance con Dan Hayhurst.

También le puede interesar: ►Madre de José Zoel Cruz desmiente declaración de Diana Golden

(Visited 28 times, 28 visits today)