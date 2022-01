Madre de José Zoel Cruz desmiente declaración de Diana Golden

La actriz colombiana y tía del cantante guatemalteco brindó declaraciones recientemente a un medio mexicano.

El joven cantante, José Zoel Cruz, desapareció el 12 de noviembre luego de ofrecer un concierto en un restaurante de Zacapa.

Diana Golden, actriz colombiana y tía del guatemalteco, brindó declaraciones recientemente y reveló el error que cometió su sobrino y que habría provocado su desaparición.

“José Zoel tenía 20 años nada más y cometió un error en su vida. Pero, el error lo cometió la esposa del narco, que lo secuestró”, declaró Golden.

Según la famosa, el joven cantante cometió un terrible error en vida, situación que obligó a personas del crimen organizado a secuestrarlo.

Golden también informó que la familia ha recibido amenazas de muerte y a ella le solicitaron quedarse callada.

“Tienes que quedarte callado porque si no te quedas callado también te dan a ti. Yo me tuve que quedar callada, me lo pidieron”, reveló.

Madre del artista desmiente estas declaraciones

Yuliana de León, Madre de José Zoel Cruz, manifestó que lo declarado por la actriz fue una mala interpretación y desconoce de dónde obtuvo la información.

“Yo, Yuliana madre de José Zoel quiero expresar que lo declarado por la actriz, recalcando lo que ella indica del “grave error” tengo pruebas de ello y al parecer ella malinterpretó sin saber de donde obtuvo tal información por lo que yo como madre me niegan información de cómo va la investigación”, comentó.

La mamá del artista también indició que fue un grave erro que José Zoel fuera a cantar a ese restaurante de Zacapa y que le duele que manchen el nombre de su hijo.

“Pero lo que si acepto es que fue un grave error es que mi hijo haya aceptado ir a cantar a ese lugar, duele que estén manchando el nombre de mi hijo que él lo único que hacía era cantar y cumplir sus sueños”, agregó.

“En ningún momento se señala a culpables porque de eso se encargaran las autoridades y no queremos entorpecer las investigaciones, solo pido a las autoridades hagan su trabajo y me den respuestas o resultados, Es mucho pedir?”.

“Suplico a los administradores de las páginas que comparten lo de José Zoel me ayuden a divulgar noticias sin morbo, sin amarillismo y sin intención de obtener más seguidores. Como madre solo quiero a mi hijo de vuelta, les escribe una madre angustiada, desesperada, solo pónganse en mi lugar o en el lugar de sus madres si alguno de ustedes estuviera desaparecido. Qué forma reaccionarían puedo decir que he revisado las redes sociales de mi hijo y confío plenamente que mi hijo no tenía ningún tipo de relación con dicha persona que lo están tachando, ruego se apiaden del dolor que esto ha causado para estar aún aclarando esto que no es verdad”, concluyó.

