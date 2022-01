La cara de “asco” de Katy Perry cuando fan le pidió autografiar su trasero

La cantante, que regresó a los escenarios con una residencia en Las Vegas, se hizo viral por el gesto que hizo cuando un seguidor subió al escenario y se bajó el pantalón.

Tras la pandemia y de convertirse en madre, Katy Perry regresó a los escenarios con una serie de conciertos en Las Vegas, Nevada.

La cantante inauguró su espectáculos PLAY con una puesta en escena espectacular para ofrecer un show que sea recordado por mucho tiempo.

Durante uno de sus más recientes conciertos, se hizo viral por el gesto que hizo cuando un seguidor subió al escenario y se bajó el pantalón.

El fan le pidió un autógrafo en un lugar singular: la nalga. Ella no dudó en hacerlo pero la cara que muchos catalogaron como “asco” la puso en el ojo del huracán.

Algunos la llenaron de críticas, pero otros aplaudieron el hecho de cumplir el sueño de su fan.

“😂 jajaja pero lo hizo! La amo!❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙈”

“Es el humor de ella, es muy graciosas seguro fue para hacer reír a la gente”

“😂😂😂 pensé que lo estaban vacunando 😂😂”

“Me imagino que estuvo súper divertido cuando el fanático le pidió ese autógrafo”

“Ella es lo máximo, me encanta su sentido del humor, seguro ese gesto fue en broma”

Casi dos horas de viaje a un mundo de fantasía donde todos los elementos son gigantescos y cobran vida.

Ella repasó sobre el escenario las canciones más emblemáticas de su carrera. No faltaron hits como Firework, Teenage Dream o Smile ni un bonito homenaje a Whitney Houston con la versión de Greatest Love of All.

La cantante feliz y enamorada

Katy Perry y Orlando Bloom se mostraron el amor que se tienen cuando ella inició su residencia en Las Vegas con el apoyo total de su prometido y su hija de 1 año, Daisy Dove.

La pareja ama tanto su vida juntos que incluso están pensando en agregar otro miembro de la familia, dijo una fuente a Entertainment Tonight el lunes.

“Katy y Orlando están muy felices. Lo están haciendo muy bien como pareja y se han metido en un gran ritmo”, dijo la fuente sobre la pareja.

“Quieren ampliar su familia. Ambos se apoyan mucho en las carreras del otro y les encanta ser padres juntos”, añadió.

Se comprometieron el día de San Valentín de 2019 y estaban listos para casarse en 2020 antes de que la pandemia de COVID-19 les hiciera posponer la planificación de su boda. En agosto de 2020, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Daisy.

