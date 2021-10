Katy Perry sufre falla de vestuario y Orlando Bloom sube al escenario y lo arregla

El actor se convirtió en todo un héroe al salvar a la cantante de un contratiempo, esto cantar en el evento Power of Women de Variety.

Orlando Bloom demostró lo enamorado que está de Katy Perry y lo mucho que la cuida al tratarla como toda una princesa.

El actor se subió al escenario, mientras la cantante se preparaba para cantar en el evento Power of Women de Variety en Beverly Hills, California, y pareció arreglar algo en la parte posterior del hermoso vestido de Schiaparelli.

Su vestido era largo y tenía mangas hinchadas que terminaban justo debajo de sus codos y con el exceso cubierto.

.@KatyPerry got a little help from her fiancé Orlando Bloom before singing at Variety’s ‘Power of Women’ event. 💖 pic.twitter.com/2mv14A3XPl

— Pop Crave (@PopCrave) October 2, 2021