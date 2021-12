Karol G se levanta la blusa y deja sus senos expuestos frente a 2 hombres

La cantante compartió una candente foto al borde de la censura de Instagram, donde aparece sin sostén y con la blusa levantada.

Karol G está cerrando el 2021 rodeada de éxitos. En marzo, lanzó uno de los álbumes más esperados, KG0516 que fue uno de los más escuchados alrededor del mundo.

Mientras retoma fuerzas para empezar el año, la cantante se tomó un merecido descanso en su natal Colombia y desde ahí ha estado activa en sus redes sociales.

Tanto así que sus historias de Instagram se han llenado, cosa que no es normal. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a sus 45 millones de fans es una imagen que publicó la artista junto al texto:

En la fotografía, aparece junto a dos de sus amigos haciendo la seña de F*ck you a la cámara y con la blusa levantada, dejando expuesto sus senos sin sostén.

La intérprete de ‘200 copas’ colocó dos emojis de corazón rosado en sus partes íntimas para no ser censurada.

En otra de las imágenes que publicó la colombiana, se ve su cuerpo de la cintura para abajo, luciendo solo ropa interior y una playera blanca. Sin dudas, la compositora no deja de elevar la temperatura en las redes.

Han sido muchos los rumores que circulan alrededor de la vida sentimental de Karol G y en los últimos días y hoy no ha sido la excepción.

La ‘Bichota’ se encuentra en el ojo de sus seguidores por cuenta de una publicación en su cuenta oficia de Twitter encendió las alarmas de un posible nuevo amor.

Desde hace tiempo, los fans han notado una extraña cercanía entre la interprete de ‘200 copas’ con el reconocido cantante de reguetón, Feid.

“No me quito el hoodie que me regalaste porque huele a ti”, fue el mensaje que compartió como primera señal el pasado 17 de diciembre.

no me quito el hoodie que me prestaste xq huele a ti 🐹

— BICHOTA (@karolg) December 17, 2021