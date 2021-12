Serpiente ataca a cantante durante grabación de videoclip

Fue la propia artista la que difundió el video. Se encontraba tumbada en el suelo y dos serpientes tenían que recorrerle el cuerpo era su idea.

La cantante pop, Maeta, se llevó una gran sorpresa cuando una serpiente que usaba para grabar un video musical la atacó.

Ha sido la propia artista la que ha difundido el video. Se encontraba tumbada en el suelo y dos serpientes tenían que recorrerle el cuerpo.

La famosa estadounidense es una de las prometedoras estrellas musicales del momento. Su primer sencillo “Do Not Disturb” lo grabó en el 2019 y “Habits” en mayo de este año.

El momento del ataque fue compartido por la misma famosa en sus redes sociales.

“Lo que paso por hacer videos para todos ustedes”, comentó la cantante.

En el video se ve a la artista acostada encima de una alfombra, mientras otra persona en el set de grabación va poniendo una por una las serpientes que usaría. Sin embargo, en cuestión de segundos, una de las víboras se alteró y la atacó.

Aunque el accidente no pasó a mayores, la cantante dijo a través de su cuenta de Twitter que está arrepentida y que nunca más lo volvería hacer.

Las reacciones de los cibernautas en redes sociales no se hicieron esperar. Aunque muchos manifestaron su solidaridad con la intérprete, otros la acusaron de maltrato animal por usar esta especie para su propio lucro.

“Dejen a los animales en paz”, “Esto es por no aprender, no jueguen con los animales”, “Ellos también se estresan”, “Eso pasa por no respetar los espacios de los animales”, “Tantas cosas que existen para hacer un videoclip y tienen que molestar a los animales”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

