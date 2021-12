“Nunca fue mi intención”, Adela Micha se disculpa tras polémico comentario de Silvia Pinal

Tras la polémica generada en redes sociales, la conductora explicó la razón y pidió una disculpa.

Luego de que Adela Micha fuera captada hablando sobre la salud de Silvia Pinal y asegurar que “ya se va a morir”, la conductora aclaró la situación.

Lo que sucedió

La conductora de televisión mexicana, Adela Micha, fue captada en video hablando sobre la hospitalización de la actriz Silvia Pinal, quien se contagió de COVID-19 y aseguró que “ya se va a morir”.

Fue durante la emisión “Me lo dijo Adela“, cuando Micha tuvo un descuido en vivo pues no se le avisó que ya estaba al aire.

“Ya no tarda en morirse. Me escriben algo y se los grabo. Tengo muchas entrevistas con ella”, comentó.

Ante su comentario, le llovieron críticas y la famosa presentadora tuvo que aclarar la situación.

Aclara la situación

Minutos más tarde de que dijera las palabras que causaron polémica, Micha aclaró lo sucedido y expresó que nunca fue su intención hablar mal sobre la salud de la diva mexicana.

“Me estaban diciendo que durante el corte cuando me dijeron de la salud de Silvia Pinal, yo les dije, preparen la entrevista porque le había escrito a Alejandra Guzmán para decirle que si me tomaba una llamada y si comenté no se vaya a morir, porque es mayor, le da Covid, tiene 91 años y con una falla cardíaca hace seis meses”, comentó en su espacio informativo.

La conductora detalló que parte de su profesión requiere adelantarse a los hecho por ello había pedido unas fotos de Silvia Pinal para ilustrar la entrevista que le haría a Alejandra Guzmán.

“No me contradije, no soy falta de tacto, en televisión tienes que ilustrar las cosas y por eso pedí que buscaran la entrevista y así fue, eso hace un reportero y eso no quita que yo quiera mucho a la familia Guzmán”, dijo.

Micha a través de sus redes sociales también ofreció una disculpa a la familia Pinal.

“Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto”, comentó en Twitter.

Nunca fue mi intención lastimar a nadie, mucho menos a la familia Pinal a la que tanto quiero y admiro. Ofrezco sinceramente una disculpa y desde el fondo de mi corazón deseo que Silvia Pinal, con quien he tenido una relación desde hace muchos años, esté bien y se recupere pronto — Adela Micha (@Adela_Micha) December 23, 2021

