Greeicy y Mike Bahía anuncian su embarazo con emotivo video

"Att: Amor" es el tema que los artistas caleños lanzaron con su respectivo videoclip.

“Siempre que hay amor seremos testigos de lo más bonito de la creación, siempre que hay amor se acaban los errores y los corazones tienen la razón, siempre que hay amor seremos testigos de que en el infinito queda lo mejor…”, son algunas de las frases que suenan en el nuevo tema de Greeicy y Mike Bahía.

Más allá de la canción, lo que realmente está dando de qué hablar en redes sociales es el video musical, pues la cantante caleña confirma la noticia de su embarazo. El primogénito de los artistas viene en camino.

En las horas posteriores al lanzamiento de ‘Att: Amor’, Greeicy Rendón y Mike Bahía hicieron un Instagram Live con el que explicaron el motivo de su hermetismo, pese a los rumores, sobre su primer embarazo.

“Lo he vivido de una manera muy linda porque he tenido con quien contar y tengo un gran compañero a mi lado que me permite vivirlo con tranquilidad y empieza el tema bueno: – ¿contamos?, ¿será que no contamos? – yo le decía: esperemos obviamente, porque todos saben que los primeros meses cualquier cosa puede suceder, lo mejor es esperar… a darse cuenta que todo va marchando bien, que ya pasaron los primeros meses de riesgo…”.

Es por esa razón, que debido a que su embarazo marcha bien que los famosos quisieron dar a conocer la noticia. En los últimos meses, el padre de la cantante ya había tocado el tema y prácticamente confirmado el embarazo, igual que algunas figuras del entretenimiento nacional que se sumaron a la especulación.

