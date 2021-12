Manelyk posa en transparente vestido idéntico al de Khloé Kardashian

¿A quién le queda mejor? La celebridad mexicana y la socialité llegaron a los People's Choice Awards usando el mismo atuendo; sin embargo, todas las críticas fueron para Mane.

Manelyk González acaparó toda la atención al posar con un vestido idéntico al que usó Khloé Kardashian para asistir a los People’s Choice Awards.

Este fue el primer evento público al que asiste la celebridad mexicana tras estar en “La Casa de Los Famosos” y llegó vestida igual que la socialité.

Como siempre, no podía pasar desapercibida mientras posaba en el sensual atuendo con transparencias y no dudó en compartir las imágenes en sus redes.

Además, en sus historias se dejó a ver junto a Kunno y Sebastián Yatra.

“Mi outfit me identifica mil por mil, al que le moleste mi brillo, que mire para otro lado”, agregó en la descripción de uno de sus videos en Instagram.

Los fans de inmediato notaron que era similar al que llevaba la hermana de Kim Kardashian; sin embargo, todas las críticas fueron hacía ella.

Aunque algunos fans elogiaron su belleza y sensualidad, otros escribieron que era “la copia barata” de Khloé; incluso, algunos señalaron que el vestido era de segunda.

“Aclaración, corte comercial; mi vestido no se parece al de Khloé Kardashian, es exactamente el mismo, yo no uso cosas que se parezcan a”, aclaró.

“Es el mismo, pajaritos, por si tenían la duda”, agregó en el pequeño video que compartió en su historia de Instagram.

El vestido que usaron ambas famosas es marca ‘Paco Rabanne’ y tiene un valor de 81 mil 275 pesos mexicanos.

La celebridad y su amiga

La exestrella Acapulco Shore compartió que una de las partes más gratificantes de haber sido parte del elenco de La Casa de los famosos es su amistad con Alicia Machado.

Manelyk ingresó al reality para suplir el lugar que la influencer Kimberly Flores.

A pesar de no ser el primer reality en el que participaba, no todo fue miel sobre hojuelas, pues confesó que al principio nadie le dirigía la palabra e incluso la veían como una amenaza, no obstante, su fuerte carácter y personalidad la hicieron congeniar en seguida con la venezolana.

“Yo cuando entré dije ‘esta vieja nos vamos a llevar fatal, nos vamos a agarrar del chongo’. Todo lo contrario, fue la única que se dio la oportunidad de conocerme, que no me juzgó, que no me quería sacar porque todo el mundo me veía como una amenaza”, confesó.

