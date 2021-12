Críticas a Miss Guatemala Universo por su comentario sobre la marimba

Miles de usuarios han expresado su molestia en contra de Dannia Guevara al decir que "la marimba la bailan solo los abuelitos" durante una entrevista en el certamen de belleza.

Telemundo Internacional llevó a cabo varias entrevistas a las candidatas a Miss Universo sobre cómo era la música de su país; pero fue Miss Guatemala quien se llevó todas las críticas.

La guatemalteca Dannia Guevara Morfin señaló que nuestro país tiene “música muy hermosa”.

“Tenemos nuestra música, es nuestra marimba; definitivamente, el son”, dijo.

Sin embargo, la respuesta que dio y los gestos que expresó, al hablar sobre el Instrumento Nacional, generaron enojo en redes sociales y varias reacciones en contra de la joven.

Miss Universo Guatemala 2021: "Los jóvenes no bailamos la marimba" Escucha como se refiera a la música típica de su país.

Al continuar con su explicación hizo un comentario que muchos calificaron como desafortunado.

“Entonces… es música muy movidita para bailar. Bueno, la bailan los abuelitos. Nosotros todavía no, ya que crecimos en otra generación que no bailamos marimba, pero la apreciamos todavía”, comentó.

La críticas y los comentarios no tardaron en llegar, no solo por lo que Dannia había dicho, sino por el gesto de rechazo que hizo cuando dijo que no bailaba marimba porque creció en otra generación.



El video que rápidamente se hizo viral, fue subido hace más de 20 horas por el sitio Miss Universe Colombia.

Entre los comentarios hubo varios que hicieron referencia a la respuesta de la guatemalteca.

“Esta mujer no deberían estar representando a Guatemala, por lógica si no le gusta a ella tiene que decir que es lo mejor que hay 😡😡😡”

“Aparte de los esquelética que se ve. No me representa”

“Lo que enoja es el desconocimiento de ella al decir que solo los abuelos la bailan”

“Hasta en eso andamos en la calle de amargura, nuestras autoridades no saben escoger a nuestra representante en eventos de belleza, que lástima”.

Dannia Guevara pide disculpas

Tras toda la ola de críticas que recibió, la Miss Guatemala decidió compartir un video en sus redes sociales para expresar su postura ante la situación.

“Sacaron una entrevista fuera de contexto y quiero pedirles una disculpa para las personas que se sintieron ofendidas, esa no fue mi intención. Nunca. Solo quería dar a entender que en actualidad los jóvenes ya no bailan la marimba y creo que es algo muy honesto de mi parte”, detalló.

Dannia Guevara ofrece disculpas por sus declaraciones sobre la marimba y señala que no fue su intención ofender a nadie

En otra parte del video, la guatemalteca insistió en que su comentario sobre la marimba fue sacado de contexto. “Es lamentable que saquen todo de contexto, y de verdad, lamento muchísimo para las personas que se sintieron ofendidas. Nunca, se los juro, nunca fue mi intención”.

La joven, quien es originaria de Tecún Umán, San Marcos, fronterizo con el sur México, contó que formó parte de un grupo folclórico y que esto le permitió viajar por varios países promoviendo la cultura de Guatemala.



