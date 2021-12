Cristian Castro confirma que es fan de BTS y se vuelve viral

El artista mexicano estuvo casi en primera fila disfrutando del regreso a los escenarios de BTS.

El pasado 27 de noviembre, BTS inició sus presentaciones de manera presencial y lo hicieron en Los Ángeles, Estados Unidos. Cristian Castro confesó que es fanático de la agrupación y estuvo en ese concierto.

En redes sociales circuló una fotografía en donde aparece el intérprete de temas como “Azul” y “Por amarte así”, muy cerca del escenario en donde BTS se presentó.

I STILL CAN’T BELIEVE CRISTIAN CASTRO WENT TO THE BTS CONCERT 😭😭 HE LOOKS SO EXCITED HEELPpic.twitter.com/pRNXu1fVXW

— strawberry lia͛⁷ (@berrymyah) November 30, 2021