¿Reconciliación? Adamari López confirma que será pareja de Toni Costa

La expareja se conoció hace diez año participando en el programa “¡Mira quién baila!”.

Adamari López y Toni Costa se enamoraron hace diez años en la pista de “¡Mira quién baila!”. Su romance nació desde esa participación en dicho programa, pero ahora la situación es distinta porque ambos llevan separados más de medio año.

¿Regresarán?

A través de sus redes sociales, la actriz anunció que su relación con el bailarín español había llegado a su fin después de una década juntos.

Su historia de amor inició en 2011 y en el 2014 se comprometieron. Ese mismo año, la artista anunció en noviembre que estaba embarazada de Alaïa.

“He tomado decisiones que son inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar. Son decisiones pensando en mi bienestar emocional, y sobre todo cómo eso repercute también en el beneficio de mi hija, que es mi mayor preocupación”, dijo la famosa en una entrevista a “Al rojo vivo”.

Ahora, Adamari ha confirmado que bailara junto a su expareja en la pista de “Así se baila”.

López y Costa, de esta manera, bailarán juntos el domingo 28 de noviembre en la semifinal del programa conducido por Jacky Bracamontes. La actriz es jurado junto a Mariana Seoane y Cristián de la Fuente.

La estrella de “Gata salvaje” y “Amigas y rivales” contó que el baile con su exnovio se dará por un pedido expreso de ella y que será una buena forma de cerrar su historia romántica.

El hecho generó polémica entre sus fans quienes aseguran que esta reunión es únicamente para darle rating al programa.

