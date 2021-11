Salma Hayek recordó el baño de lodo que tomó con Lady Gaga sin ropa

La actriz contó una anécdota, mientras filmaba la película "House of Gucci", que le hizo pasar un momento incómodo debido a sus "libras de más" y a sus exuberantes atributos.

Durante 2021, Salma Hayek ha estado muy activa. Pues se ha sumado a una de las fuerzas más importantes dentro de la industria cinematográfica mundial, el Universo Cinematográfico Marvel, con su participación en Eternals.

La segunda gran producción en la que podremos ver a la actriz es la esperada película “House of Gucci”, protagonizada por Adam Driver y Lady Gaga, la cual sigue la historia de los hermanos Gucci en torno a la trágica muerte de Maurizio Gucci, nieto heredero de Guccio Gucci, fundador de la famosa marca de lujo.

Esta tuvo su premiére oficial en Los Ángeles, California, varios de sus actores se están dedicando a una extensa gira de medios para promocionarla, por eso salió a la luz una divertida anécdota que ella misma contó en el show de James Corden.

Durante la entrevista reveló que hubo una escena dentro de la película que le causó graves problemas al momento de rodar y provocó un momento un tanto incómodo para ella.

En la escena, ella y Lady Gaga se encuentran en un spa disfrutando de un lujoso baño de lodo.

“Nunca me he hecho un baño de lodo y ella no podía creerlo” dijo la artista, quien continúo con “Una vez que estás adentro estás completamente desnudo, aunque nosotros llevábamos algo abajo, pero no arriba. Y la cosa es que una vez ahí sentí que me estaba hundiendo”.