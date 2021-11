Yalitza Aparicio posa para reconocida revista para caballeros

La actriz mexicana sorprendió a sus seguidores con unas increíbles y atrevidas imágenes para la reconocida revista Bad Hombre.

Tras saltar a la fama por protagonizar Roma, Yalitza Aparicio se ha convertido en un ícono de la moda y un ejemplo a seguir por su activismo social en contra del racismo y otras violencias sufridas por las mujeres.

Debido a este impacto, varias marcas la han buscado para hacer entrevistas, sesiones de fotos con ropa de lujo y promoción de sus productos. También se convirtió en una actriz que constantemente aparece en portadas de revista.

Hoy le tocó salir en una revista para caballeros, donde dejó ver un lado que pocos conocían sobre ella, pues su imponente mirada al lado de su fuerte personalidad y los detalles en su look dieron como resultado unas increíbles imágenes.

Ella apareció en el suplemento de salud y belleza Skin, de la revista Bad Hombre. El encargado de la sesión fue el director Alejandro Peregrina, quien también la entrevistó.

Las prendas que utilizó llamaron la atención. Una de ellas fue un vestido brillante, hecho de pedrería de la India, sobre un top café. Este look es de Chandelier, diseñado por Gabrielle Venguer.

Yalitza Aparicio se convirtió en tendencia en redes sociales por sus divertidos videos en TikTok en donde revela uno de sus secretos mejor guardados sobre su personalidad.

En el audio se menciona Mi novio: es que eres una celosa, tóxica y enojona. Automáticamente yo: Simón, sí soy.

Mientras en el video se le ve a la nominada al Oscar con su celular y aseverando todo lo mencionado en el audio.

Hasta el momento, el video ya ha rebasado las 80 mil reproducciones, miles de corazones rojos y un sin fin de comentarios, donde sus fieles seguidores le mandan mensajes de amor y cariño.

En entrevista con Bad Hombre, ella habló sobre la importancia de incluir a las personas de orígenes indígenas en el mundo de la moda.

“Algunas veces he leído comentarios en los que me dicen que por ser indígena no debería de portar ropa de marcas de lujo, o porque eres indígena no puedes estar con una marca de lujo tan importante como Cartier”, contó.