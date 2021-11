Rihanna confirma su regreso a la música con provocativo topless

Tras cinco años sin música, la influencer y empresaria sorprendió a sus seguidores al posar con poca ropa y anunciar su nuevo proyecto.

Luego de mucho tiempo de espera, Rihanna ha anunciado su nuevo proyecto musical. A pesar de que no se trate de nuevos temas, sus fans están más que felices por su regreso.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante dio a conocer que como forma de agradecimiento a sus seguidores, lanzará la reedición de sus pasados álbumes en vinilos bajo el nombre de RihIssue.

Dicha colección ya está disponible para pre-venta y en esta se podrán adquirir los discos: Music of the sun (2005), A girl like me (2006), Good girl gone bad (2007), Rated R (2009), Loud (2010) Talk Talk Talk (2011), Unapologetic (2012) y Anti (2016).

Además del furor que causó su anuncio, la famosa también dejó boquiabiertos a sus millones de fans al posar con su cabellera rubia y en topless. Para evitar cualquier restricción en Instagram, la famosa cubrió su cuerpo con una de las camisetas que estarán disponibles como parte de su línea de merchandising.

“Totalmente hermosa ya esperaba su regreso”, “Rubia o con pelo negro te ves preciosa”, “Qué mujer más sensual”, “La mejor de todas”, “Porfa luego de esto, queremos música nueva”, fueron algunas reacciones de sus fans.

La intérprete de “Work” prepara el terreno para el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico, mismo que describe como algo “fuera de este mundo” y completamente distinto a lo que ha hecho.

“Estoy experimentando de verdad. Creo que la música es como la moda en la que tienes que jugar. Lo estamos pasando muy bien y va a ser un disco completamente diferente”, reveló hace una semanas a medios internacionales.

