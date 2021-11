Tunden a Chris Pratt por su última publicación en redes sociales

Cibernautas critican e insultan al actor por una publicación que le dedicó a su esposa.

Chris Pratt publicó un mensaje cariñoso para su esposa, Katherine Schwarzenegger, a quien le agradece que le ha dado una vida increíble y una hija sana.

“¡Miren cómo me mira! Quiero decir. ¡¡Encuentra a alguien que te mire así !! ¿¡Sabes!? Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y sana, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares, ¡pero eso es amor! Ella me ayuda con todo. Mi mayor tesoro”, comenta el actor que pronto le dará la voz a Garfield.

Lo que llamó la atención de algunos cibernautas fue el detalle de la salud de su hija. El mismo ha sido criticado y hasta han insultado a la estrella de Marvel.

Los más duros con él son fans de Anna Faris, la expareja de Pratt, y con quien tiene un hijo en común, Jack, que desde su nacimiento ha tenido varios problemas de salud.

Usuarios en redes sociales han hecho tendencia el HT #ChrisPratt, en el que piden cancelar proyectos del actor por la poca sensibilidad y respeto a la condición de su primogénito y para su expareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de chris pratt (@prattprattpratt)

“Claro a ella sí le agradece porque le dio una hija sana, el otro niño no cuenta”, “Qué mal que haga ese comentario”, “De verdad será la voz de películas animadas, no es un buen ejemplo”, fueron algunas reacciones.

En agosto pasado, Chris y Katherine tuvieron a Lyla, quien nació sin complicaciones. En agosto de 2012, Anna Faris dio a luz a Jack, primogénito del actor, pero el parto fue con nueve semanas de anticipación. El bebé nació con un peso menor a los 2 kilogramos y Faris explicó que el pequeño sufrió una hemorragia cerebral grave, que afectó sus piernas y en su visión.

