La cantante decidió mostrar los efectos del alcohol en su cuerpo compartiendo una imagen donde aparece difícil de reconocer y que fue tomada hace 4 años.

Jessica Simpson está cumpliendo cuatro años de sobriedad y decidió celebrarlo compartiendo uno de los momentos más íntimos de su lucha contra el alcoholismo.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un emotivo y sincero mensaje, revelando detalles sobre por qué solía beber y cómo se dio cuenta de que quería dejar de hacerlo.

Además, subió una fotografía en la que luce irreconocible antes de decidir dejar de beber.

En su mensaje, ella explica que su única esperanza para recuperarse era dejar de beber alcohol porque mantenía su mente y corazón “dando vueltas en la misma dirección” lo que la hacía sentir agotada.

Jessica Simpson reveló que el tiempo ha pasado volando desde ese día en el que tomó la decisión de cambiar su vida.

La artista también aclaró que dejar de beber era solo la mitad del camino, ya que el “verdadero trabajo” era aceptar el fracaso, el dolor, el quebrantamiento y el autosabotaje.

“La bebida no era el problema. Yo lo era. No me amaba a mí mismo. No respetaba mi propio poder. Hoy lo hago”, escribió.