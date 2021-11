Shakira se viste de bruja en minifalda para ir al colegio de su hijo

La cantante reveló en un video que es voluntaria en el colegio de Milán por lo que tenía que ir disfrazada para una actividad que realizarían por Halloween.

El 31 de octubre de celebra Halloween, y desde días previos las celebridades se prepara con divertidos disfraces, una de ellas fue Shakira.

Hace unos días, la cantante compartió con todos sus seguidores unos videos mostrando el disfraz de bruja que eligió para ir al colegio de su hijo Milán.

En las imágenes, se ve que luciendo un diminuto vestido negro, con tul y un gran sombrero, característico de las brujas que aparecen en las películas.

Además, por medio de una encuesta de la red social, le pregunta a sus seguidores ‘¿la falda es muy corta?’.

En otro video, se ve que la cantante está con otra mujer, también disfrazada de bruja, en un ‘stand’ lleno de bebidas.

Shakira aprovechó este Halloween para disfrazarse de una forma muy original.

La colombiana fue invitada a una fiesta de disfraces junto a Gerard Piqué, y a través de sus redes sociales mostró el outfit que eligió, a tono con el de su pareja.

“I know what you did last Halloween (Sé lo que hiciste el Halloween pasado)”, escribió.