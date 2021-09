“De tal palo, tal astilla”, Hijos de Shakira crean sensación al bailar éxito de J Balvin

En cuestión de horas, el video que publicó la cantante colombiana al lado de sus hijos se hizo viral.

Shakira publicó un video bailando junto a sus hijos, Sasha y Milan, y pronto se hizo viral.

En el divertido clip que ya cuenta con más de cinco millones de vistas y miles de comentarios, vemos a la famosa de 44 años bailando el popular tema “In Da Getto”, del colombiano J Balvin.

Si bien Shakira se mueve a la perfección, sus hijos son los que verdaderamente se roban el show.

“‘In Da Getto’ with my new dancers! @jbalvin”, comentó la famosa.

“Dios mío, eso es pura sangre barranquillera. Espectacular como bailan”, “Qué belleza de hijos. Shakira eres una gran inspiración para todas las mujeres. Emprendedora, esposa y madre. Gracias siempre por dar lo mejor de ti”, “Nos los debías!!!! Me encanta”, “Wow esos niños son preciosos”, “Sangre española y colombiana, excelente combinación”, “El más pequeño tendrá el talento de su madre y el grande de su padre”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Últimamente Shakira ha sorprendido a sus millones de seguidores al publicar varias fotos de sus hijos ya que usualmente hace todo lo posible por mantener a sus pequeños de 8 y 5 años, respectivamente, alejados de su vida pública.

“No puedo negar que no pueden escapar la realidad que soy una persona pública, así como su papá”, dijo Shakira al programa de entretenimiento ET Canadá. “Pero intentamos proveer tanta normalidad como podemos y vivir realmente como gente simple”, agregó.

