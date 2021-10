Novia de Potro le encuentra mensajes sexuales con un hombre

La actriz española confirmó su relación con el exintegrante de Acapulco Shore el año pasado, pero en agosto decidieron poner fin a su noviazgo por las infidelidades de él.

Potro de Acapulco Shore y Estefanía Ahumada terminaron su relación hace unos meses, y según una revista mexicana se de debe a la infidelidad del modelo.

Al parecer la actriz le encontró mensajes comprometedores en tono sexual con un hombre, donde le hablaba de una manera muy coqueta.

Tras esto, su pareja le reclamó, pero esté le comento que era un error. No obstante, la mujer no le creyó y al final lo terminó.

La revista TV Notas señala que entrevistó a una amiga de la española y reveló detalles de la separación de la pareja.

“Ellos ya no están juntos desde agosto, terminaron definitivamente porque su relación era sumamente tóxica.

Él es un hombre violento, explosivo, intolerante, grosero, déspota y ególatra, una fichita, y mi amiga todo lo contrario; no entendíamos cómo soportaba vivir todo eso… Potro le gritaba enfrente de todos, en cualquier lugar, y ella se dejaba; por más que la lastimara, no se alejaba de él”, se lee en la publicación.

La publicación señala que Estefanía estuvo dispuesta a arreglar las cosas con su novio, hasta que supuestamente encontró los mensajes con otro hombre.

“Ella siempre le perdonó su mal carácter, agresiones e infidelidades con chavas; sin embargo, le encontró algo que no podía perdonarle… Mensajes sexosos con un hombre; se sacó de onda porque o es gay o bi, y aunque eso no es malo, es algo que no le gustó”, dice el artículo.