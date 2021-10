Yanet García protagoniza portada de Penthouse en lencería transparente

La modelo protagoniza la primera edición de la revista para caballeros en su edición para México, y lo hizo en una sugerente pose y presumiendo sus cuervas.

Yanet García vuelve a lograr otro éxito en su carrera, pues fue elegida para ser parte de la primera edición Penthouse México como la chica de la portada.

La modelo presume su espectacular cuerpazo en lencería transparente enloqueciendo a los fans de la famosa revista para caballeros.

Esta sensual mexicana, mejor conocida en las redes como “La chica del Clima” apodo que le ha quedado a lo largo de su carrera, pues recuerda sus inicios dentro del matutino “Hoy” donde se dio a conocer por sus segmentos del clima.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

A través de su cuenta oficial de Instagram reveló la noticia que provocó un revuelo entre sus millones de fans, pues dejó una probadita de portada.

En la foto ella se deja ver muy sexy de piernas cruzadas luciendo la sensual ropa interior en color blanco.

“Estoy muy feliz y emocionada de ser la portada de la primera edición de la Revista @penthousemexico en México”, expresó.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Los éxitos de la modelo

Yanet García también dedicó unas palabras pensando en su pasado, expresando que lo que ha logrado es a base de mucho trabajo.

“Hoy le digo a esa Yanet del pasado que si se puede, que me siento orgullosa de que no haya parado de luchar por sus sueños a pesar de que tantas personas no creyeron en ella, a pesar de que tantas puertas se le cerraron y casi se rendía”, dijo.

Además compartió un emotivo mensaje dedico a sí misma, comentado que esto es solo el inicio de muchos otros logros que se irán dando a conocer poco a poco.

“He sido fuerte y me he atrevido a romper con los estereotipos. Una mujer no necesita desnudarse para ser sensual, una mujer puede ser todo lo que ella quiera, no hay límites.

En esta edición les abro mi corazón y les platico todo sobre mis próximos proyectos en el cine, mi preparación como Health Coach y mi nueva vida en New York”, finalizó.

