Pedro Cuevas cumple el sueño de una fan enferma de cáncer

Con los ojos cerrados, Leidy recibió la sorpresa de que el intérprete de "Qué pasaría" la estaba esperando con un precioso ramo de rosas rojas.

Publicidad

Uno de los sueños de Leidy, una niña de 14 años enferma de cáncer, era conocer al cantante guatemalteco Pedro Cuevas.

El artista chapín se apareció con un ramo de rosas en la Fundación Erick Quiroa, Alas por un sueño para sorprender a su fan. Con los ojos cerrados Leidy recibió la sorpresa de que el intérprete de “Que pasaría” la estaba esperando con un precioso ramo de rosas rojas.

“Rosas con cariño para Leidy Guevara. Gracias a Fundación Erick Quiroa, Alas por un sueño por cumplir los sueños de muchos niños y adultos en momentos difíciles. Definitivamente vale la pena y fue un momento muy especial para mi también!!”, comentó Pedro Cuevas en sus redes sociales.

Posteriormente, Pedro Cuevas también le cantó a su fiel fan. Uno de los temas que le interpretó a capela fue “Aqui Estamos“.

“Dios te bendiga por tan lindo detalle”, “Qué Dios bendiga la vida de los dos”, “Qué lindo lo que hiciste por esa princesa”, “Yo también tengo el mismo sueño, qué grande eres”, “Un momento alegre para una princesa”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Sobre esta fundación

La Fundación Erick Quiroa, Alas por un sueño esta enfocada a cumplir sueños a niños, niñas y adolescentes con cáncer, que día a día luchan contra esta enfermedad sin saber si ganaran la batalla.

Los sueños se realizan con la finalidad de hacerlos felices y olvidar por un momento, todo el proceso que viven en consecuencia del tratamiento de esta enfermedad, que afecta a miles de guatemaltecos.

Esta iniciativa nació después de ver durante 4 años, como pequeños grandes guerreros, no lograron ganar la batalla y no tuvieron la oportunidad de cumplir su más mínimo sueño. Entre estos guerreros Erick Quiroa que inició la lucha a los 12 años y que perdió la batalla a los 16, pero la sonrisa y la alegría que generó el ver su sueño cumplido que tanto anhelaba, no tiene precio.

“Luego de eso partió para ser el ángel que hoy nos motivó para ver esa misma alegría y sonrisa en niños, niñas y adolescentes que sufren de esta enfermedad”, describe en sus redes sociales la fundación.

También le puede interesar: ►¡No solo Adamari! Toni Costa sorprende con su notable transformación física

(Visited 58 times, 58 visits today)