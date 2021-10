Eliot Awards, la premiación que reconoce a los influencers hispanos

Kenia Os, Kimberly Loaiza, Danna Paola, entre otros famosos se encuentran en los nominados. Conoce más de estos premios:

Los Eliot Awards se alistan para premiar por séptima edición a los influencers o generadores de contenido en Hispanoamérica del 2021. El evento será el próximo 21 de octubre y se transmitirá por redes sociales.

“Esto ha crecido mucho. Cuando iniciamos hace 7 años ya estaban los influencers aunque sin ser conocidos para las audiencias de mayor edad. Al estar en el mercado y conocer a los líderes más importantes de habla hispana en materia digital, podemos decir que los Eliot Awards son los más reconocidos a nivel global en Hispanoamérica. Cada año premiamos a diferentes categorías de acuerdo a las nuevas expresiones en creatividad y ha cambiado”, comentó Raúl Ferráez, creador de estos galardones.

View this post on Instagram Una publicación compartida de ELIOT MEDIA (@eliotmedia)

Dentro de la lista de premiación entran categorías como Revelación del año, How to, Beat4like, Comedia, Better you, Storyteller, Best engager, Líder digital del año, así como dos más con patrocinio de empresas.

“Lo que hoy detectamos es que los mejores influencers tienen una estrategia integral, empezaron en Youtube o Facebook, migraron a Instagram, algunos están en Twitter y ahora los ves en Tik Tok. Valoramos mucho esa modalidad 360 donde se convierten en creadores de contenidos completos”, señaló Ferráez.

View this post on Instagram Una publicación compartida de ELIOT MEDIA (@eliotmedia)

Antes del evento que se transmitirá por el canal de YouTube Eliot Channel, el jurado se integrará por un conjunto multidisciplinario con un pleno conocimiento de los nominados. No se abrió votación al público, al mencionar el galardón reconoce la calidad del contenido.

Los nominados son:

LÍDER DIGITAL DEL AÑO

• Fede Vigevani

• Skabeche

• Kimberly Loaiza

• Kenia Os

• Rod Contreras

• Danna Paola

REVELACIÓN DEL AÑO

• Darian Rojas

• Kunno

• César Pantoja

• Ignacia Antonia

• Carlos Feria

HOW TO

• Daniela Hoyos

• Pongámoslo a prueba

• Robe Grill

• Rosshana Bracho

• Fede Brocha

NOMINADOS A COMEDIA

• Chingu Amiga

• Mario Aguilar

• Odalys Dafne

• Rorrovidios

• Paco de Miguel

BETTER U

• Sol Carlos

• Herly

• Roberto Martínez

• Jessica Fernández

STORYTELLER

• En cortinas

• Juanpa Zurita

• Alan x el mundo

• Alex Tienda

• Yolo Aventuras

BEST ENGAGER

• Domelipa

• Sofía Castro

• Brinda Deyanara

• María José Gi (Majo)

• Missasinfonía

BEAT FOR LIKE (Beat 4 like)

• Ingratax

• María Becerra

• Kenia Os

• Mont Pantoja

• Karol Sevilla

TODOS SOMOS PRÍNCIPES (Publipremio)

• Scarcuchi

• Leslie MCkenzzie

• Ami Rodríguez

• La Bala

• Floperalex

IMPACTO POSITIVO

• Alessandra Rojo de la Vega

• La fashionista

• Andrea Lejos

• Zazil Abraham

• Arturo Isla Allende

Previo a la entrega de premios se realizará la yellow carpet donde habrá invitados especiales y también se podrá contemplar a algunos de los nominados.

View this post on Instagram Una publicación compartida de ELIOT MEDIA (@eliotmedia)

