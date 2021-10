Destrozan a Galilea Montijo por su participación en La Más Draga

La presentadora de Hoy fue jueza invitada en en el reality; sin embargo, dio mucho de que hablar por los comentarios que emitió durante su participación.

El nombre de Galilea Montijo es tendencia en las redes sociales desde hace varias horas y todo por la polémica que causó en el reality “La Más Draga“.

La presentadora de “Hoy” estuvo como juez invitada y lanzó un comentario sobre la discapacidad de una participante.

A pesar de que tendría una difícil decisión al escoger a la más y la menos revolucionaria, durante su intervención con la participante, Lupita Kush, quien padece una condición distinta desde su nacimiento, enojó a muchos.

“Me encanta que no te dé vergüenza de verdad, porque dicen es discapacitado, no no no, el discapacitado que no sabes que hay personas con discapacidades que eso no los hace ni más ni menos. Me gusta que no te avergüences y que estés parado en un escenario, presúmelo”, dijo.