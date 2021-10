Lyn May crea polémica por su nuevo aspecto y la invitación para sus fans

La vedette lució nuevo look luciendo más joven y generó polémica tras hacer un llamado a sus seguidores.

Lyn May reapareció en redes sociales luciendo un nuevo look y generó polémica tras hacer un llamado para que sus seguidores se sometieran a una cirugía plástica junto a ella.

La vedette, de 68 años, reapareció luciendo más joven pero lo que generó críticas es que les pidió a sus fans que se pusieran botox junto a ella.

A través de sus redes sociales, Lyn May compartió un video en el que aparece luciendo un nuevo peinado, además de un impecable vestido que luce su espectacular silueta pero lo que generó revuelo entre sus fans fue el anuncio en el que hace un llamado a que se sometan a una cirugía plástica.

“Hola, amigas. Les saluda Lyn May, las invito, el día 9 con el doctor Gamaa la clínica a que se pongan botox, las espera su amiga Lyn May. Recuerden a la clínica del doctor Gama para que se pongan botox con Lyn May cantando y bailando para todas ustedes, las amo”, señaló la famosa.

En el video la bailarina, quien hace unas semanas abandonó molesta el reality Quiero cantar de Venga la Alegría, presumió una larga cabellera rubia que le llegaba a la cintura, además de su atuendo de lentejuelas y brillantes con transparencias en la cintura y las piernas.

“Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo corazones, las quiere su amiga”, escribió la famosa junto al video del anuncio.

“El peor ejemplo para dar esas recomendaciones”, “Señora madure y acepte su edad”, “Dando el ejemplo a las mujeres que vayan a ponerse botox”, “Pues para mí se ve mejor, sus nuevos retoques le han favorecido”, “Para que todas se vayan a dañar el rostro”, fueron algunas reacciones.

