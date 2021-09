Salen a la luz los candentes besos de Maite Perroni y sexy actriz

El nombre de la actriz y de Ela Velden fue tendencia en las redes sociales luego de que circularan unas fotos y videos de ambas dándose románticos besos.

Tras el estreno de la segunda temporada de “El Juego de las Llaves“, Maite Perroni y Ela Velden están dando de qué hablar en las redes sociales.

Esto gracias a la historia. que la actriz y su compañera protagonizan dentro de la trama y lo que está sucediendo con sus personajes.

‘Adriana’ (Maite) y ‘Siena’ (Ella) experimentan haciendo un trío para que Adriana se abra a más experiencias y así olvidar a su ex, quien la engañó con su mejor amiga luego de acostarse en un juego de las llaves y quedar enamorados.

Como se muestra en las escenas, está será la primera experiencia de Adriana con una mujer, mientras que para Siena solo es una más.

Sin embargo, luego se muestra que está sintiendo algo más por ella y en más de una ocasión le ha dado románticos besos.

Incluso, en uno de los más recientes capítulos, le confiesa a Adriana que le gustaría tener otra experiencia y la invitó a ducharse juntas, pero se percata de las intenciones de Siena, la rechazó, pues además ella conoció a través de una app al hombre con quien hicieron el trío y se encuentra feliz con él.

Finalmente, Siena se sincera con ‘Astrid’ (Alejandra Guzmán) y le cuenta que está enamorada de Adriana.

Durante la primera edición del evento virtual Tudum desarrollado este sábado, Netflix mostró un adelanto de la segunda temporada de “Oscuro deseo”, la serie protagonizada por Maite Perroni, Alejandro Speitzer, Jorge Poza, Regina Pavó y Erik Hayser.

Las imágenes presentadas están cargadas de drama y pasión. Alma Solares y Darío Guerra se reencuentran después de un tiempo, ella lo increpa por haber fingido su muerte; sin embargo, terminan dejando fluir la pasión entre ambos.

“Esta vez no me vas a engañar Darío porque lo sé todo. Sé perfectamente que no volviste buscando venganza, ni justicia, fue por dinero… por eso fingiste tu muerte y te largaste de México”, dice Solares a Darío.