Canción de Gaby Moreno nominada a los Grammy Latino 2021

Esta mañana se anunció la lista de nominados a los prestigiosos premios a la música, donde el tema "Bolero a la Vida" que interpreta al lado de Omara Portuondo compite en la categoría Mejor Canción Tropical.

“Bolero a la Vida” es una canción de Gaby Moreno interpretada con Omara Portuondo, una de las cantantes cubanas más representativas de son y boleros.

Conocida como “La diva del Buena Vista Social Club”, la artista fusionó su talento con la cantautora guatemalteca y lanzaron una colaboración que definen como una canción llena de sencillez y brillo.

The @GRAMMYMuseum's events in celebrating #HispanicHeritageMonth include an archival show from @jesseyjoy and a conversation with Betto Arcos(@ArcosBetto) and @gabymorenomusic. https://t.co/AqF83H8q6R

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) September 16, 2021