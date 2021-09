La foto de Esme “La Chapina” con la que dice “ya extraño los memes”

Esa imagen le valió para que sus detractores la llenaran de mensajes negativos. Sin embargo, sus fieles seguidores salieron en su defensa.

Esme “La Chapina” subió una fotografía a su cuenta de Instagram para decir que extraña los memes de sus seguidores.

La joven guatemalteca que se cataloga como youtuber se fotografió en la autopista Palín-Escuintla con el siguiente mensaje: “Ya extraño los memes 🤣”

Los comentarios

La publicación de Esme “La Chapina” obtuvo más de 4 mil 500 corazones y 81 comentarios, entre los cuales destacan:

“Linda foto Esmeralda, como si te fueras a hacer ahí en el arriate de la autopista, feliz noche para ti mi amor”, le escribió el usuario @nelsonarielmonzon438gmail.com “Me pregunto qué pasará con el zacate”, mencionó Armando Huiac. “Ahora ya saben. Si se sale el río de por ahí, cual fue la causa”, publicó Ingrid González.

La guatemalteca también recibió halagos de sus seguidores:

“Bellísima Esme”. “Que linda sonrisa” “Tan chulis, me gusta que no te afecta nada de lo que te dicen 👏”. “Amor mío de mi vida😍”.

Enganchará su terreno

Hace unas semanas, Esme “La Chapina” se hizo viral tras publicar una noticia a través de sus historias de Instagram donde contaba que estaba por enganchar un terreno para construir su casa.

“Me da como cosita contarles, pero bueno, nada pierdo con intentar. Les cueto rápidamente que estoy por enganchar un mi terreno, en el nombre de Dios espero así sea”, empezó su relato.

Luego reveló que todos sus ahorros se van a ir en esa compra, y que no tiene “ni para una lamina” para construir y por esos acudió a sus fans.

“No sé si está en sus posibilidades de que ustedes me brinden su ayuda con algo que quieran aportarme, así sea una lamina, una pila, un baño, etc., lo que ustedes quieran aportarme me ayudaría muchísimo a mi y a mi hijo”.

