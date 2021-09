Famosos reaccionan ante la muerte de Willie Garson, conocido por “Sex and the City”

El actor conocido por su papel de Stanford Blatch falleció a sus 57 años.

Willie Garson, conocido por su papel de Stanford Blatch en la serie “Sex and the City”, falleció este martes a los 57 años. La noticia generó una serie de reacciones entre sus compañeros de elenco.

Kim Cattrall y Cynthia Nixon se despidieron del famoso con emotivos mensajes.

“Tan profundamente, profundamente triste que te hemos perdido Willie Garson. Todos lo amamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz, amistad y tradición del mundo del espectáculo. Siempre fue un profesional consumado”, escribió Nixon.

Cattrall dijo que la muerte del actor a la edad de 57 años fue “una pérdida terriblemente triste para la familia SATC”.

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3

— Kim Cattrall (@KimCattrall) September 22, 2021