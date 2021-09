Con unas libras de más e irreconocible, así captan a Demi Lovato

Después de haber sorprendido con una drástica perdida de peso, la cantante vuelve a llamar la atención tras ser captada luciendo más llenita.

Demi Lovato siempre ha sido una defensora del “body positive“, demostrando que sin importar la talla, el amor propio es más importante.

Hace más de un año, la cantante compartió una sesión de fotos en bikini revelando sus imperfecciones y unas prominentes curvas.

Luego de la sobredosis que casi la hace perder la vida, ella subió de peso; pero en marzo de este año compartió un video en el que luce una esbelta figura y todo gracias a lo que ella denomina como un “accidente”.

“Perdí peso accidentalmente. Ya no cuento las calorías. Ya no hago más ejercicio. No restrinjo ni purgo. Y yo, especialmente, no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta … y de hecho he perdido peso”, dice en el video que compartió en su Instagram.