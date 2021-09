Chiquis Rivera enloquece con leggings transparentes y sin nada abajo

El transparente atuendo deportivo que llevaba la cantante dejó ver todo por detrás, cuando grabó un video realizando un candente baile.

Chiquis Rivera no deja de llamar poderosamente la atención con cada publicación que hace en sus redes sociales, sorprendiendo siempre a sus fans.

Y ahora la cantante no solo mostró que el encanta bailar reguetón, sino que dejó ver toda su anatomía por culpa de su atuendo deportivo.

Ante sus millones de fans, la hija de Jenni Rivera paralizó las redes sociales al subir un breve video en el que dejó claro heredó las curvas de su famosa mamá.

Para sorpresa de todos, el clip se hizo viral en varias redes sociales, pues al darle la espalda a la cámara se puede ver el trasero de la estadounidense en todo su esplendor.

La reacción de los fans no tardó en llegar, varios halagaron sus cuerpazo; sin embargo, algunos usuarios la tacharon de “vulgar” por mostrarse así y decir mentiras de que bajó de peso.

La noticia del rompimiento de Chiquis Rivera ocurrió hace un año, pero ahora, más detalles lograron salir a la luz luego que su abuela confesara que Lorenzo Méndez golpeaba a su nieta.

Hace algunos meses, Jhonny López ya había denunciado a Lorenzo Méndez como un agresor, pero sus declaraciones no pasaron a mayores.

Pero ahora, Doña Rosa Rivera, abuela de la artista, confirmó que su nieta fue víctima de violencia doméstica por parte de Lorenzo y así lo confirmó en su canal de YouTube donde tiene un programa de cocina.

“Chiquis me dijo: ‘Es que él me pegaba abuela. Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé yo también le di”, dijo la señora.