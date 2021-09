Las fotos hot que filtraron de la influencer Dani Duke

La modelo colombiana lanzó su propio sitio de contenido exclusivo debido a las imágenes con las que la estaban extorsionando, así que decidió mostrarlas ella misma.

A través de sus historias en Instagram, Dani Duke reveló que ha recibido mensajes “inescrupulosos” con los que pretenden sacarle grandes cantidades de dinero.

Según la modelo, la extorsión viene para que no se salgan a las luz algunas imágenes privadas y subidas de tono.

Ella se mudó de vivienda hace poco y en ese cambio perdió su tablet. Allí se encontraban algunas fotos íntimas de la famosa, las cuales estaban destinadas a un proyecto personal que sería presentado a sus fanáticos en los próximos meses.

Sin embargo, las fotografías salieron a la luz antes que ella pudiera hacer el anuncio. Luego recibió un correo electrónico en el que le expresaban que, para recuperar las imágenes, debía cancelar una suma de dinero.

“Mi amor no busque más el iPad que ya apareció y también estas fotos. Si quiere me escribe y cuadramos. Usted me dirá por qué están melas [chéveres] para Telegram”, fue el mensaje.