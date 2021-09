“Pistas de Blue”, Steve Burns reaparece con emotivo mensaje

Este programa infantil fue uno de los más icónicos de la década de los años 90.

Publicidad

Muchos fans que crecieron viendo “Las pistas de Blue” se emocionaron al ver este video. En el mismo se mira a Steve enviar un emotivo mensaje por los 25 años del show.

Este programa infantil fue uno de los más icónicos de la década de los años 90. La emblemática perrita azul y Steve se quedaron el corazón de un gran número de televidentes. Ahora Nickelodeon festeja su aniversario.

Cumple 25 años

“El correo ya llegó, anunciando su canción y gritó con emoción: ¡Correoooooo!”, muchos leyeron esta frase cantando, no importa la edad.

Este 8 de septiembre se cumple el vigésimo quinto aniversario de la llegada del show a la televisión y por supuesto, Nickelodeon no dejó pasar la fecha para celebrarlo.

A través de las redes sociales de Nick Jr, el canal compartió un emotivo video en el que aparece Steve Burns para darle al público un tierno mensaje con el que les recuerda que han crecido a lo largo de los últimos 25 años.

“¿Recuerdan que cuando éramos más jóvenes solíamos correr por ahí, pasar el rato con Blue, encontrar las pistas, hablar con el Sr. Sal, enloquecer con el correo y hacer todas esas cosas divertidas? Y luego, un día yo estaba como: ‘Oigan, ¿adivinen qué? Importante noticia… me voy”, menciona Steve rememorando el momento en que dejó la serie en 2002.

“Después, no nos vimos por un largo tiempo. ¿Podemos hablar sobre eso? Bien, porque me di cuenta que eso fue un poco abrupto. Solo me levanté y fui a la universidad, que por cierto, fue bastante desafiante pero genial porque tuve que mentalizarme e ir paso a paso y ahora, estoy haciendo un montón de cosas que quería hacer. Y ahora mírense ustedes, todo lo que han hecho y lo que han logrado en todo este tiempo. Es increíble ¿verdad? Quiero decir, comenzamos con pistas ¿y ahora de qué se trata? Préstamos estudiantiles, trabajos, familias… Y mucho de ello ha sido complicado ¿saben? Sé que lo saben. Quería decirles que nunca habría podido hacer todo eso sin su ayuda. De hecho, toda la ayuda que me dieron cuando éramos más jóvenes aún me sigue funcionando a día de hoy, y eso es súper genial. Supongo que solo quería decir que, después de todos estos años, nunca los olvidé. Jamás. Y me alegra que sigamos siendo amigos. Gracias por escucharme”, comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nick Jr. (@nickjr)

El video pronto generó miles de reacciones entre los fans que hoy en día muchos ya son padres de familia.

También le puede interesar: ►Eduardo Verástegui relaciona sismo de México con victoria del aborto

(Visited 19 times, 19 visits today)