Oscar Isaac se derrite y acaricia a co-estrella en plena alfombra roja

El actor de origen guatemalteco posó con la hermosa Jessica Chastain en El Festival de Venecia; sin embargo, protagonizaron un candente momento que se hizo viral.

El Festival de Cine de Venecia ha traído una infinidad de famosos que pasan por la alfombra roja protagonizando momentos memorables, tal es el caso de Oscar Isaac y Jessica Chastain.

La bella actriz y el actor de origen guatemalteco desfilaron por la alfombra previo a que la miniserie que protagonizan, “Secretos de un matrimonio“, fuera presentada dentro del festival.

Ambos famosos posaron muy sensual pues la pelirroja colocó su brazo al rededor del cuello de su co-estrella y él aprovechó para acariciarla y darle un sutil beso a su brazo.

Como era de esperarse, el momento ya está se hizo viral en las redes con miles de likes y comentarios, muchos se han quedado sin palabras ante la química de los actores y el sexy jugueteo que tuvieron.

Además que varios usuarios comentan que el artista de ‘Star Wars’ está casado con la cineasta danesa Elvira Lind desde 2017. y que fue una falta de respeto bromear sobre sus escenas:

“Esta es la mejor escena de sexo del cine en la última década”, dijo en una entrevista.

Oler la axila de Jessica Chastain >>>>>>>>>>>>>

El personaje del actor

Oscar Isaac y Jessica Chastain han visitado el Festival de Venecia para presentar la miniserie de HBO ‘Secretos de un matrimonio’.

Escrita y dirigida por Hagai Levi (el guionista israelí creador de ‘The Affair’ y ‘BeTipul’, la serie en la que se basó ‘En terapia’), esta es una nueva versión del clásico de Ingmar Bergman en la que ellos interpretan a una pareja insatisfecha con su matrimonio.

El primero de los cinco episodios, que se emitirán de forma semanal, llegará a HBO el 13 de septiembre.

Las críticas no están siendo demasiado entusiastas: en IndieWire dicen que no es lo suficientemente original y en The Hollywood Reporter la definen como poco inspirada, aunque ambos coinciden en que las interpretaciones de los protagonistas, que vuelven a coincidir tras ‘El año más violento’, valen la pena.

“Secretos de un matrimonio” es solo uno de los tres títulos que Isaac presenta en este certamen, junto con ‘Dune’ y ‘The Card Counter’, lo nuevo de Paul Schrader.

Además será uno de los nuevos superhéroes de Marvel en la serie de Disney+ ‘Moon Knight’, Solid Snake en ‘Metal Gear Solid’.

